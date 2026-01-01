Up to 66% off

এজেন্সি ওয়েব হোস্টিং। প্রফেশনাল। নির্ভরযোগ্য। নিরাপদ

সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট আইসোলেশনের মাধ্যমে সাইটগুলিকে সুরক্ষিত রাখুন স্মুথ কোলাবোরেশনের জন্য প্রতি সাইটে অ্যাক্সেস শেয়ারিং ওয়েবসাইটের গতি ৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এজেন্সি ওয়েব হোস্টিং। প্রফেশনাল। নির্ভরযোগ্য। নিরাপদ
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত
১ লক্ষ+
ডেভেলপার এবং সংস্থাগুলি আমাদের উপর আস্থা রাখে
১ কোয়া+
আমাদের সাথে তৈরি ওয়েবসাইটগুলি
১৫০+
পরিবেশিত দেশগুলি
২০+
বছরের অভিজ্ঞতা
অল-ইন-ওয়ান এজেন্সি হোস্টিং

বিদ্যুৎ দ্রুত কর্মক্ষমতা
বিদ্যুৎ দ্রুত কর্মক্ষমতা

আমাদের ওয়েব সার্ভারটি সাইটের গতি ৪০% পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, অতিরিক্ত প্লাগইন বা জটিল সেটআপ ছাড়াই।

অন্তর্নির্মিত ক্যাশিং
OPcache সম্পর্কে
কোড মিনিফিকেশন
স্বয়ংক্রিয় চিত্র অপ্টিমাইজেশন
সহযোগীর অ্যাক্সেস
সহযোগীর অ্যাক্সেস

আপনার ক্লায়েন্ট বা সহকর্মীর সাথে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস শেয়ার করুন, সহযোগিতা প্রক্রিয়াটিকে নিরাপদ এবং মসৃণ করে তুলুন।

স্কেল করা সহজ
স্কেল করা সহজ

একাধিক হোস্টিং প্ল্যানের প্রয়োজন নেই - এজেন্সি হোস্টিংয়ের মাধ্যমে, আপনি একটি প্ল্যানে 300টি পর্যন্ত সাইট চালিয়ে খরচ বাঁচাতে পারেন।

ওয়েবসাইট বিচ্ছিন্নতা
ওয়েবসাইট বিচ্ছিন্নতা

প্রতিটি সাইট তার নিজস্ব পরিবেশে চলে, সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে এবং ক্রস-সাইট নিরাপত্তা ঝুঁকি দূর করে।

৯৯.৯% আপটাইম গ্যারান্টি

আমাদের বিশ্বব্যাপী অবকাঠামো এবং CDN দ্রুত, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে 24/7। বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টারের সাথে, ডাউনটাইম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।
৯৯.৯% আপটাইম গ্যারান্টি

অনায়াসে একাধিক ক্লায়েন্ট সাইট পরিচালনা করুন

সকল সাইটের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড

সকল সাইটের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড

একটি একক, আধুনিক ড্যাশবোর্ড থেকে প্রতিটি ক্লায়েন্ট সাইটের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং দৃশ্যমানতা বজায় রাখুন। পরিষ্কার, স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং নিরবচ্ছিন্ন নেভিগেশন আপডেট, সেটিংস এবং স্থাপনা পরিচালনা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকিমুক্ত মঞ্চায়ন পরিবেশ

সহযোগিতা সহজ করুন

বিনামূল্যে সীমাহীন মাইগ্রেশন

১-ক্লিক ওয়েবসাইট ক্লোনিং

দৈনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ

এজেন্সি ও প্রফেশনালদের ডিজাইন করা ওয়েব হোস্টিং

সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করুন। আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি মানে এটি ঝুঁকিমুক্ত।

Agency Startup

ব্যবসা এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের জন্য অপ্টিমাইজ করা।

Startup
Professional
Growth

রিসোর্স

6টি CPU কোর
12 জিবি র‍্যাম
300 GB NVMe স্টোরেজ
4 000 000টি inode (ফাইল এবং ডিরেক্টরি)
100টি ওয়েবসাইট
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি
৳6,839.0066% সাশ্রয়
৳  2,329.00 /মাস

12-মাসের মেয়াদের জন্য। নবায়ন করার সময় ৳4789/মাস

প্রায়োরিটি ২৪/৭ এক্সপার্ট সাপোর্ট
ফুল ওয়েবসাইট আইসোলেশন
নতুন
প্রতি সাইটে অ্যাক্সেস শেয়ারিং
নতুন
আনলিমিটেড CDN
ফ্রি
আনলিমিটেড SSL
ফ্রি
ডেডিকেটেড IP অ্যাড্রেস
WordPress এবং WooCommerce-এর জন্য ম্যানেজড হোস্টিং
দৈনিক ব্যাকআপ
কাস্টম PHP/HTML অ্যাপ্লিকেশন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত ডেভেলপার টুল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দ্রুত সাইট পরিচালনার জন্য SSH এবং WP-CLI
নিরাপদ টিম অ্যাক্সেসের জন্য SFTP অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা
পিএইচপি সংস্করণ ব্যবস্থাপনা আরও ভালো কর্মক্ষমতা প্রদান করে
বিনামূল্যে নিরাপদ মঞ্চায়ন পরিবেশ
১-ক্লিক ওয়েবসাইট ক্লোনিং
রিডাইরেক্টস ম্যানেজার SEO সংরক্ষণ করে
ক্রোন জবস স্বয়ংক্রিয় কাজ করে
বিনামূল্যে ম্যালওয়্যার স্ক্যানিং
সীমাহীন সহযোগী
প্রদর্শিত মূল্যটি হলো মাসিক রেট (ট্যাক্স ছাড়া)। চেকআউটে প্ল্যানের জন্য যে মোট মূল্য অগ্রিম দিতে হবে, তা হলো মাসিক রেট এবং আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যার গুনফল, সাথে যেকোনো প্রযোজ্য ট্যাক্স।

সব প্ল্যান তুলনা করুন

আপনার সমস্ত প্রকল্প এক জায়গায় হোস্ট করুন

ভাইব কোডিং অ্যাপ্লিকেশন

ভাইব কোডিং অ্যাপ্লিকেশন

আপনার ফ্রন্টএন্ড অ্যাপগুলিকে গতি, নির্ভরযোগ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যে হোস্ট করুন।

হোস্টিংগার ওয়েবসাইট নির্মাতা

হোস্টিংগার ওয়েবসাইট নির্মাতা

একটি স্বজ্ঞাত ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেসের সাহায্যে দ্রুত সাইট তৈরি করুন।

ওয়ার্ডপ্রেস

ওয়ার্ডপ্রেস

থিম, প্লাগইন এবং কাস্টমাইজেশনের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সহ শক্তিশালী, নমনীয় ওয়েবসাইট চালান।

কাস্টম পিএইচপি/এইচটিএমএল

কাস্টম পিএইচপি/এইচটিএমএল

সম্পূর্ণ কাস্টম-কোডেড প্রকল্পগুলি (লারাভেল, প্রেস্টাশপ, অথবা অন্য কোনও পিএইচপি-ভিত্তিক প্রকল্প) সহজেই স্থাপন করুন।

Dino Valdez RSNL Creative-এর কো-ফাউন্ডার

আমি সত্যিই UI-টি উপভোগ করি। আমি ৩০ মিনিটের মধ্যে ক্লায়েন্টের প্রোজেক্ট সেট আপ এবং লঞ্চ করতে পারি।

আরও পড়ুন

Dino Valdez

RSNL Creative-এর কো-ফাউন্ডার | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar গ্রাফিক ও ওয়েব ডিজাইনার

যখনই আমি আমার কাস্টমারদের ডোমেইন মাইগ্রেট করতে বা আমার ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ড অ্যাক্সেস করতে সমস্যায় পড়তাম, তখনই Hostinger-এর বিশেষজ্ঞরা আমাকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন

Mohamed Yaseen Sattar

গ্রাফিক ও ওয়েব ডিজাইনার | designbymys.com

Jake Sinclair ব্র্যান্ড ডিজাইনার

Hostinger অসাধারণ কাস্টমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাকে মুগ্ধ করেছে। পরিশেষে, আমাকে কোনও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাবতে হবে না এবং আমি আমার কাজের সৃজনশীল দিকগুলোতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পারব।

আরও পড়ুন

Jake Sinclair

ব্র্যান্ড ডিজাইনার | jakesinclair.ca

সাহায্যের জন্য এখানে রয়েছি, ২৪/৭

যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, তখনই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এক্সপার্ট সাপোর্ট পাবেন
দ্রুতগতিতে রেসপন্স করে, সাধারণত ২ মিনিটের কম সময়ে
৮+ ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারা বিশেষজ্ঞরা স্মুথ কমিউনিকেশন নিশ্চিত করে
সাহায্যের জন্য এখানে রয়েছি, ২৪/৭
এজেন্সিগুলির পরবর্তী কী হবে তা জানতে আগ্রহী?
আমাদের রোডম্যাপ দেখুন!

এজেন্সি ওয়েব হোস্টিং সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

Hostinger Pro সার্ভিস সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির উত্তর খুঁজে পান।

এজেন্সি ওয়েব হোস্টিং কী?

আমার Agency প্ল্যানে হোস্ট করা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস কি আমি শেয়ার করতে পারি?

আমি রেফারেল প্রোগ্রাম থেকে কত আয় করতে পারি?

আমি Hostinger দিয়ে কতজন কাস্টমার ম্যানেজ করতে পারবো?

আমি কিভাবে আমার ক্লায়েন্টদের সাইটে অ্যাক্সেস পেতে পারি?

আমার কী ধরণের অ্যাক্সেস পাবো?

রেফারেল প্রোগ্রামে যোগদান করতে কত খরচ হয়?

আমি কী ধরণের সাপোর্ট আশা করতে পারি?

আমি কি বিদ্যমান ওয়েবসাইটগুলো Hostinger-এ মাইগ্রেট করতে পারি?

আমাদের সেলস টিমের সাথে কথা বলুন

আপনার ওয়েব প্রোজেক্টগুলো স্কেল করা, মাইগ্রেট করা এবং এগুলোর জন্য সঠিক সমাধান নির্বাচন সম্পর্কে জানুন।

আমাদের সেলস টিমের সাথে কথা বলুন

