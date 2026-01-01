Un tableau de bord pour tous vos sites Gardez le contrôle total et profitez d'une visibilité claire sur chaque site client depuis un tableau de bord unique et moderne. Son interface épurée et intuitive, associée à une navigation fluide, facilite la gestion des mises à jour, des réglages et des déploiements.

Environnements de staging sans risque Chaque site dispose de son propre environnement de staging, entièrement séparé de la version en ligne. Testez vos mises à jour, thèmes ou extensions sans aucun risque, puis déployez les changements en quelques clics.

Collaboration simplifiée Accordez à vos clients ou collaborateurs l'accès à l'ensemble de votre compte ou uniquement à certains sites. Chaque utilisateur dispose de permissions adaptées pour travailler en toute sécurité et limiter les risques. Gérez les accès en toute simplicité et travaillez dans un environnement organisé et sécurisé.

Migrations illimitées gratuites Envoyez simplement une demande de migration : notre équipe s'occupe de tout. La plupart des sites sont migrés en une vingtaine de minutes, et vous pouvez en migrer autant que vous le souhaitez.

Clonage de site en 1 clic Dupliquez n'importe quel site pour créer de nouveaux projets en un instant et gagner un temps précieux sur la configuration. Vos idées prennent vie plus rapidement que jamais !