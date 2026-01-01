Protégez votre vie privée gratuitement

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine disponible, vos informations personnelles sont généralement accessibles dans des bases de données publiques, comme la base de données WHOIS.

Mais rien ne vous contraint à ce schéma.

Chez Hostinger, la protection de la confidentialité est incluse avec chaque enregistrement de nom de domaine éligible. Cela permet d'empêcher des tiers d'accéder à vos informations personnelles.