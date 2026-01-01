Recherchez et achetez un nom de domaine disponible
Trouvez, achetez et enregistrez votre nom de domaine grâce à notre outil de recherche de noms de domaine ou notre générateur de nom de domaine IA.
Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires
Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...
Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud
Show your clients you do business in the .shop.
Montrez à vos clients que vous faites partie du .io
Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu
Show your clients you do business in the .info.
Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro
Idéal pour remplacer le .com, générique et universel
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?
Support 24 h/24, 7 j/7
Vous avez des questions ? Notre équipe de support client est là pour vous aider, quand vous le souhaitez.
Registraire fiable
Hostinger est accrédité par l'ICANN et propose plus de 300 extensions de noms de domaine.
Configuration rapide et gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine disponible en quelques clics, sans aucune compétence technique.
Protégez votre vie privée gratuitement
Vous avez déjà un nom de domaine ? Transférez-le chez Hostinger
Enregistrez gratuitement un nom de domaine disponible
6 conseils pour trouver le nom de domaine idéal
Optez pour un nom court
Les noms de sites trop longs sont difficiles à lire et à retenir. Essayez de le limiter à trois mots.
Moins = plus
Restez simple. Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots facilement mal orthographiés.
Incluez votre marque
Essayez d'inclure le nom de votre marque ou les mots-clés cibles de votre niche dans l'URL de votre site.
Vérifiez la disponibilité
Vérifiez que le nom souhaité est disponible et qu'il n'est pas protégé par une marque déposée.
Pensez localement
Les TLD .com sont souvent indisponibles. Essayez une extension locale comme .fr ou .co.uk.
Agissez vite
Les meilleurs noms de sites partent vite. Achetez le vôtre dès aujourd'hui.