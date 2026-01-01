Démarrez votre entreprise au Belize ou ailleurs avec un domaine .bz
CHF 17.79 /1ère année
Découvrez le Belize comme un local, ou séduisez un public international avec le domaine .bz – idéal également pour montrer que vous êtes une entreprise.
Qu'est-ce qu'un domaine .bz ?
Un domaine .bz est un domaine de premier niveau national (ccTLD) pour le Belize. Si vous envisagez de vous implanter sur ce marché, un domaine .bz vous permettra d'établir des liens avec la clientèle locale. Vous pouvez également utiliser ce domaine pour votre entreprise, quel que soit le pays ou le secteur d'activité : sa ressemblance avec le mot « business » (entreprise) explique sa grande popularité auprès des entrepreneurs.
Enregistrez dès aujourd'hui votre propre nom de domaine .bz et témoignez de votre engagement envers le marché bélizien.
Pourquoi choisir un domaine .bz ?
- Extension de premier niveau (ccTLD) officielle du Belize, également utilisée comme abréviation pour « business »
- Ouverte à tous, sans restrictions locales
- Idéale pour les startups et les entreprises souhaitant un nom de domaine court et facile à mémoriser
- Contribue à donner une image innovante et moderne aux entreprises
- Noms plus faciles à réserver que les extensions .com souvent saturées.