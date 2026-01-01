.bz ডোমেইন দিয়ে বেলিজ বা তার বাইরে আপনার ব্যবসা শুরু করুন

স্থানীয়দের মতো বেলিজে প্রবেশ করুন, অথবা .bz ডোমেনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে আবেদন করুন - এটি আপনার ব্যবসা দেখানোর জন্যও আদর্শ।

.bz ডোমেইন কী?

.bz ডোমেইন হল বেলিজের জন্য একটি কান্ট্রি কোড টপ-লেভেল ডোমেইন (ccTLD)। আপনি যদি এই বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা করেন, তাহলে .bz ডোমেইন আপনাকে স্থানীয়দের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে। বিকল্পভাবে, যেকোনো দেশে এবং যেকোনো শিল্পে আপনার ব্যবসার জন্য এই ডোমেইনটি ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না - ব্যবসা শব্দের সাথে এর সাদৃশ্য থাকার কারণে, .bz ডোমেইনগুলি উদ্যোক্তাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
আজই আপনার নিজস্ব .bz ডোমেইন নাম নিবন্ধন করুন এবং বেলিজের বাজারের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করুন।
কেন .bz ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • বেলিজের অফিসিয়াল ccTLD, "ব্যবসা" এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়
  • সকলের জন্য উন্মুক্ত, কোনও স্থানীয় বিধিনিষেধ নেই
  • স্টার্টআপ এবং ছোট, ব্র্যান্ডেবল ডোমেন চাওয়া কোম্পানিগুলির জন্য দুর্দান্ত
  • ব্যবসাগুলিকে উদ্ভাবনী এবং আধুনিক দেখাতে সাহায্য করে
  • জনবহুল .com এর তুলনায় নাম সুরক্ষিত করা সহজ।
