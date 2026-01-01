.ist ডোমেনের মাধ্যমে আপনার রুট দেখান
আপনি ইস্তাম্বুলের একটি ব্র্যান্ড হোন বা স্থানীয় কিছু তৈরি করুন, একটি .ist ডোমেইন আপনার ওয়েবসাইটকে একটি খাঁটি পরিচয় দেয়।
.ist ডোমেইন কী?
কেন .ist ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?
- শহরের ভেতরে বা আশেপাশের দর্শকদের লক্ষ্য করে লেখা যেকোনো ব্যক্তির জন্য এটি দুর্দান্ত।
- এটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ। এটি পরিষ্কার, অবস্থান-নির্দিষ্ট এবং মনে রাখা সহজ।
- এটি পর্যটন, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার জন্য আদর্শ। আপনি এটি ইভেন্ট প্রচার, পরিষেবা বিক্রি বা আপনার গল্প শেয়ার করতে ব্যবহার করতে পারেন।
.ist এর ডোমেন তথ্য
