.ist ডোমেনের মাধ্যমে আপনার রুট দেখান

৳  2,699.00 /১ম বছর

আপনি ইস্তাম্বুলের একটি ব্র্যান্ড হোন বা স্থানীয় কিছু তৈরি করুন, একটি .ist ডোমেইন আপনার ওয়েবসাইটকে একটি খাঁটি পরিচয় দেয়।

.ist
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

.ist ডোমেইন কী?

.ist ডোমেইন হল একটি অবস্থান-ভিত্তিক এক্সটেনশন যা বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল এবং সৃজনশীল শহরগুলির মধ্যে একটি, ইস্তাম্বুলকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি স্থানীয় ব্যবসা, শিল্পী, স্টার্টআপ বা সংস্থার জন্য আদর্শ যারা শহরের সাথে তাদের সংযোগ তুলে ধরতে চান।
আপনি একটি রেস্তোরাঁ, একটি সাংস্কৃতিক প্রকল্প, অথবা একটি ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও পরিচালনা করুন না কেন, একটি .ist ডোমেইন আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করবে।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .ist ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

  • শহরের ভেতরে বা আশেপাশের দর্শকদের লক্ষ্য করে লেখা যেকোনো ব্যক্তির জন্য এটি দুর্দান্ত।
  • এটি সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ। এটি পরিষ্কার, অবস্থান-নির্দিষ্ট এবং মনে রাখা সহজ।
  • এটি পর্যটন, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার জন্য আদর্শ। আপনি এটি ইভেন্ট প্রচার, পরিষেবা বিক্রি বা আপনার গল্প শেয়ার করতে ব্যবহার করতে পারেন।
আপনার স্থানীয় পরিচয় উদযাপন করুন। একটি .ist ডোমেইন গর্বের সাথে আপনার ব্র্যান্ডকে ইস্তাম্বুলের সংস্কৃতি, শক্তি এবং খ্যাতির সাথে সংযুক্ত করে।
.ist ডোমেনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.ist এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.ist
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
IDN কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।