৳  1,779.0077% সাশ্রয়
৳  408.87 /১ম বছর

আপনার পরবর্তী অনলাইন প্রকল্পের জন্য সঠিক ডোমেইনটি কিনুন। আজই একটি সস্তা .com ডোমেইন নিবন্ধন করুন।

আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

১২ মাসের জন্য প্রিমিয়াম ওয়েব হোস্টিং সহ একটি বিনামূল্যে .com ডোমেইন পান।

.com ডোমেইন বলতে কী বোঝায়?

যদিও নতুন নতুন এক্সটেনশন আবির্ভূত হয়েছে, তবুও .com ডোমেইনটি ইন্টারনেটে প্রাধান্য বিস্তার করে। লক্ষ লক্ষ স্রষ্টা, ছোট ব্যবসা এবং Fortune-500 কোম্পানির সাথে যোগ দিন যারা এই শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন দিয়ে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেছে।
কেন .com ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • একটি .com ডোমেইন বিশ্বব্যাপী বিশ্বস্ত এবং তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকৃত।
  • ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন শিল্পে প্রত্যাহার করে।
  • স্মরণীয় এবং আরও শক্তিশালী নাগালের জন্য ভাগ করা সহজ।
  • একটি সর্বজনীন ডোমেইন মান হিসাবে সমস্ত বাজারে কাজ করে।
আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.com ডোমেইন সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

.com ডোমেইন নাম সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

