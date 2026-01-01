Le domaine .com est l'un des domaines de premier niveau (TLD) originaux du Système de Noms de Domaine (DNS). Cette extension de domaine signifie "commerce", car le TLD .com était initialement destiné uniquement aux organisations commerciales.

Avec l'évolution d'internet, de nombreuses personnes ont enregistré des domaines .com pour toutes sortes de raisons. Aujourd'hui, plus de 50 % des sites web dans le monde utilisent .com.