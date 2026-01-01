Choisissez un nom de domaine .net pour un aspect plus professionnel.
Libérer le potentiel du nom de domaine .net
Faisant partie des noms de domaine de premier niveau les plus recherchés et uniques dans le monde, .net est un excellent substitut à .com. Créée à l'origine pour les sites de réseau, cette extension de nom de domaine populaire est désormais accessible à tout type d'organisations commerciales.
Pourquoi choisir un nom de domaine .net ?
Avec un nom de domaine .net, vous pouvez renforcer la réputation de votre marque, que vous lanciez une entreprise ou un portfolio en ligne. Cette extension de premier niveau étant familière à la plupart des utilisateurs du web, elle facilite la confiance de vos clients potentiels. Le plus grand avantage est que vous aurez moins de concurrence pour obtenir le nom de domaine de votre choix qu'avec un nom de domaine .com.
