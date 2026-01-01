La communauté .org est vaste, et bien que d'autres noms de domaine puissent être utilisés dans un pays ou une région spécifique, le nom de domaine .org est principalement utilisé par des organisations à but non lucratif dans divers pays. Ce TLD est parfait pour soutenir ceux qui cherchent à se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées pour accomplir de grandes choses en groupe. Par exemple :

Organismes caritatifs et collectes de fonds

Programmes de soutien humanitaire

Organisations culturelles et religieuses

Si vous dirigez une entreprise, vous pouvez également utiliser .org pour la page d'atterrissage de votre fondation d'entreprise. Cela donne à vos clients l'impression que vous ne faites pas que du marketing auprès d'eux.