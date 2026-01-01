يتمتع org. بمجتمع واسع النطاق، وبينما يمكن استخدام دومينات أخرى في بلد أو منطقة معينة، فإن دومين org. يُستخدم بشكل أساسي من قبل المؤسسات غير الربحية في مختلف الدول. يعتبر دومين المستوى الأعلى هذا مثاليًا لدعم كل من يتطلع إلى التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل وتحقيق أشياء رائعة كمجموعة. تشمل الأمثلة:

الجمعيات الخيرية وجامعي التبرعات

برامج الدعم الإنساني

المنظمات الثقافية والدينية

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا، فيُمكنك أيضًا استخدام org. لصفحة هبوط مؤسستك. يعطي ذلك انطباعًا لعملائك بأنك لا تسوق لهم فحسب.