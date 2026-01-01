com.هو أحد دومينات المستوى الأعلى الأصلية (TLD) في نظام اسم الدومين (DNS). هذا الامتداد هو اختصار لكلمة "commerce" لأن دومينات com. كانت مخصصة في البداية للمؤسسات التجارية فقط.

مع تطور الإنترنت، أصبح لدى العديد من الأشخاص دومينات com. مسجلة لجميع أنواع الأغراض. اليوم، أكثر من 50% من المواقع الإلكترونية في العالم تستخدم com..