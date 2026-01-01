Het .com-domein is één van de oorspronkelijke topleveldomeinen (TLD) in het DNS (Domain Name System). Het staat voor 'handel', aangezien het in eerste instantie alleen bedoeld was voor commerciële organisaties.

Met de ontwikkeling van het internet hebben veel mensen .com-domeinen geregistreerd voor allerlei doeleinden. Tegenwoordig gebruikt meer dan 50% van de websites wereldwijd .com.