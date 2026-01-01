.cc is het landcode-topniveaudomein (ccTLD) voor de Cocoseilanden (Keelingeilanden), een extern gebied van Australië. Ondanks zijn oorsprong wordt de domeinextensie veel gebruikt door website-eigenaren van buiten deze regio, omdat "cc" op veel verschillende manieren kan worden toegepast.

Een voorbeeld van een site die het .cc-domein gebruikt, is Arduino, een open-source softwarebedrijf. Dit bedrijf gebruikt de .cc-extensie, omdat het voor hen staat voor de Creative Commons-licentie.