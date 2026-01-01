Maak een unieke websitenaam met een .cc domein
9,99 € /1e jr
De .cc-domeinextensie is geschikt voor allerlei soorten websites. Het is kort, pakkend en gemakkelijk te typen.
Bekijk meer domeinextensies
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
.cc – een veelzijdige domeinextensie
Oorspronkelijk was het .cc-TLD het landcode-topleveldomein van de Cocoseilanden, maar inmiddels is het uitgegroeid tot veel meer. De extensie is kort en uniek en daardoor een van de populairste alternatieven voor .com, voor zowel persoonlijke als professionele websites - van blogs, portfolio's en marketingbureaus tot bedrijfssites.
Is .cc een goede domeinnaam?
Met een .cc-domeinnaam onderscheidt jouw website zich van websites met populaire TLD's zoals .com en .net. Er is volop ruimte voor creativiteit; de .cc-extensie kan wielerclubs, adviesbureaus, callcenters, cryptocurrency-bedrijven en veel meer vertegenwoordigen. Het TLD is bovendien makkelijk en snel in te typen: je hoeft alleen maar twee keer dezelfde toets in te drukken.
Ontdek de mogelijkheden en kies de beste TLD voor je website
Bekijk meer
Koop .ai Domein
Koop .club Domein
Koop .co Domein
Koop .com Domein
Koop .me Domein
Koop .net Domein
Koop .online Domein
Koop .org Domein
Koop .pro Domein
Koop .shop Domein
Koop .site Domein
Koop .space Domein
Koop .store Domein
Koop .tech Domein
Koop .app Domein
Koop .at Domein
Koop .ca Domein
Koop .ch Domein
Koop .dev Domein
Koop .es Domein
.cc-domein FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .cc-domeinnamen.