Waarom zou ik kiezen voor een .club-domein?
.club is de ideale domeinextensie voor het creëren van een gevoel van verbondenheid. Het nodigt mensen uit om samen te komen, ongeacht het gemeenschappelijke belang.
Vanwege het feit dat het ruim geïnterpreteerd kan worden, is het .club-domein geschikt voor alle soorten bedrijven. Dus als je je bezoekers een plek wilt geven die exclusief en persoonlijk aanvoelt, is het .club-domein de juiste keuze.
Bouw een community met een .club-website
Vanwege zijn veelzijdigheid is .club perfect voor een groot aantal verschillende websites.
Als je een klantgericht bedrijf bent dat een online plek wil creëren voor een loyaliteitsprogramma, een exclusief schaakclubhuis of een celebrity-fanclub, dan is .club misschien wel de ideale extensie voor jou.
