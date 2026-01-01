De beste naam voor een webshop is het .shop domein

Het domein dat je webshop de zichtbaarheid geeft die het nodig heeft.

.shop
Waarom zou ik kiezen voor een .shop-domein?

De .shop-domeinextensie, die met name geschikt is voor webshopsites, is een geweldig alternatief voor de meer gangbare .com-optie.
Een .shop-domeinnaam kan bovendien gebruikt worden voor reeds bestaande websites. Wat voor website je ook hebt, je kunt jouw bestaande domeinnaam registreren met een .shop-extensie, en een e-commercewinkel creëren voor je merk.
Verkoop meer online met de .shop-domeinextensie

Het .shop-domein is een uitstekende keuze als je van plan bent een webshop te openen. Of je nu een groot e-commercebedrijf hebt of een kleine online boetiek, met een .shop-domeinwebsite laat je jouw bezoekers weten dat ze bij jou producten kunnen kopen.
.shop-domein FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over .shop-domeinnamen.

Wat is een .shop-domein?

Hoeveel kost een .shop-domein?

Waarvoor wordt het .shop-domein gebruikt?

Wat heb ik nodig om een .shop-domein te registreren?

Hoe registreer ik een .shop-domein?

Zijn .shop-domeinen veilig voor online transacties?

Wat moet ik doen als mijn gewenste .shop-domeinnaam al geregistreerd is?

Wat is het verschil tussen .shop en .store?

