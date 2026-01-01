De .shop-extensie kan één van de beste domeinextensie voor elk type online bedrijf zijn, maar vooral voor e-commercebedrijven. Het is één van de nieuwere domeinextensies, die het voor klanten gemakkelijker maakt te begrijpen wat de inhoud van je website is, en die helpt bij het online promoten en op de markt brengen van jouw bedrijf.

Er zijn verschillende soorten TLD's (topniveaudomeinen), die bezoekers helpen te bepalen wat voor soort website ze bezoeken. Het .shop-domein valt onder de categorie gTLD's (generieke topniveaudomeinen), waarvoor geen strikte regels gelden. Daardoor kun je het domein naar eigen behoefte gebruiken.