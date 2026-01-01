De beste naam voor een webshop is het .shop domein
30,99 €BESPAAR 97%0,99 € /1e jr
Het domein dat je webshop de zichtbaarheid geeft die het nodig heeft.
Gratis WHOIS-privacybescherming
24/7 ondersteuning
Geen technische kennis vereist
Ontvang een gratis .shop-domein bij Premium webhosting voor 12 maanden.
Waarom zou ik kiezen voor een .shop-domein?
De .shop-domeinextensie, die met name geschikt is voor webshopsites, is een geweldig alternatief voor de meer gangbare .com-optie.
Een .shop-domeinnaam kan bovendien gebruikt worden voor reeds bestaande websites. Wat voor website je ook hebt, je kunt jouw bestaande domeinnaam registreren met een .shop-extensie, en een e-commercewinkel creëren voor je merk.
Verkoop meer online met de .shop-domeinextensie
Het .shop-domein is een uitstekende keuze als je van plan bent een webshop te openen. Of je nu een groot e-commercebedrijf hebt of een kleine online boetiek, met een .shop-domeinwebsite laat je jouw bezoekers weten dat ze bij jou producten kunnen kopen.
