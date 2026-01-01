Pourquoi choisir un nom de domaine .shop ?

L'extension de nom de domaine .shop, particulièrement adaptée aux sites de vente en ligne, est une excellente alternative à l'option .com, plus courante.

De plus, les noms de domaine .shop peuvent être utilisés comme extensions de sites web déjà existants. Quel que soit votre site, vous pouvez enregistrer votre nom de domaine existant avec une extension .shop et créer une boutique d'e-commerce pour votre marque.