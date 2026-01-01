Faites progresser votre marque avec un domaine .limo
CHF 50.79ÉCONOMISEZ 81 %CHF 9.69 /1ère année
Des trajets de luxe aux réservations, un domaine .limo permet à votre marque de se démarquer avec style.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi choisir un domaine .limo ?
Donnez le ton d'un service haut de gamme dès votre première impression.
- Montrez aux visiteurs que votre site est spécialisé dans les services, les réservations ou les locations de limousines.
- Attirez une clientèle haut de gamme et instaurez un climat de confiance grâce à un nom de domaine professionnel synonyme de qualité et d'exclusivité.
- Faites en sorte que votre nom de domaine soit facile à trouver et à mémoriser pour les mariages, les événements et les voyages d'affaires.
- Utilisez-le pour les sites proposant un seul véhicule, les plateformes de réservation ou les opérations multi-villes.
Qu'est-ce qu'un domaine .limo ?
Un domaine .limo est un domaine de premier niveau spécialisé, créé pour les prestataires de services de limousine, les entreprises de transport de luxe et les plateformes de voyages d'affaires. Il est parfaitement adapté aux entreprises qui privilégient l'image, le confort et un service haut de gamme.
L'extension .limo apporte une touche d'élégance et de clarté à votre marque. Elle instaure une relation haut de gamme et contribue à générer un trafic ciblé vers votre site, notamment auprès des utilisateurs effectuant des recherches précises.
Faites en sorte que votre entreprise fonctionne aussi bien en ligne que sur la route.
Informations de domaine pour .limo
TLD
.limo
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15