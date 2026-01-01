Qu'est-ce qu'un domaine .limo ?

Un domaine .limo est un domaine de premier niveau spécialisé, créé pour les prestataires de services de limousine, les entreprises de transport de luxe et les plateformes de voyages d'affaires. Il est parfaitement adapté aux entreprises qui privilégient l'image, le confort et un service haut de gamme.

L'extension .limo apporte une touche d'élégance et de clarté à votre marque. Elle instaure une relation haut de gamme et contribue à générer un trafic ciblé vers votre site, notamment auprès des utilisateurs effectuant des recherches précises.

Faites en sorte que votre entreprise fonctionne aussi bien en ligne que sur la route.