কেন .limo ডোমেইন বেছে নেবেন?

আপনার প্রথম ধারণা থেকেই উচ্চমানের পরিষেবার জন্য সুর সেট করুন।
  • দর্শকদের দেখান যে আপনার সাইটটি লিমো পরিষেবা, বুকিং, অথবা ভাড়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
  • প্রিমিয়াম ক্লায়েন্টদের আকর্ষণ করুন এবং এমন একটি পেশাদার ডোমেনের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করুন যা গুণমান এবং এক্সক্লুসিভিটির কথা বলে।
  • বিবাহ, ইভেন্ট এবং ব্যবসায়িক ভ্রমণের জন্য আপনার ডোমেনটি খুঁজে পাওয়া এবং মনে রাখা সহজ করুন।
  • একক-যানবাহন সাইট, বুকিং প্ল্যাটফর্ম, অথবা বহু-শহরের ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি ব্যবহার করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.limo ডোমেইন কী?

.limo ডোমেইন হল একটি বিশেষ শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা লিমোজিন পরিষেবা প্রদানকারী, বিলাসবহুল পরিবহন কোম্পানি এবং এক্সিকিউটিভ ট্রাভেল প্ল্যাটফর্মের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি এমন ব্যবসার জন্য নিখুঁত মিল যারা উপস্থাপনা, আরাম এবং প্রথম-শ্রেণীর পরিষেবাকে মূল্য দেয়।
.limo এক্সটেনশন ব্যবহার করলে আপনার ব্র্যান্ডে আরও উজ্জ্বলতা এবং স্বচ্ছতা আসবে। এটি একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার প্রত্যাশা তৈরি করে এবং আপনার সাইটে লক্ষ্যবস্তুতে ট্র্যাফিক আনতে সাহায্য করে - বিশেষ করে যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুসন্ধান করছেন তাদের জন্য।
আপনার ব্যবসাকে অনলাইনে যতটা সম্ভব মসৃণ করে তুলুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.limo এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.limo
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

