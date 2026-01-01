.industries ডোমেইনে আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন

একটি .industries ডোমেইন আপনার ব্র্যান্ডে ওজন এবং পেশাদারিত্ব যোগ করে।

.industries
কেন .industries ডোমেইন বেছে নেবেন?

আপনার ব্যবসাকে এমন একটি ডোমেন নাম দিন যা স্কেল, দক্ষতা এবং উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে।
  • আপনার সেক্টরকে শক্তিশালী করুন এবং উৎপাদন, উৎপাদন, অথবা ভারী শিল্পের জন্য উপযুক্ত ডোমেনের সাথে আপনার ব্র্যান্ডকে সারিবদ্ধ করুন।
  • প্রতিযোগিতামূলক B2B পরিবেশে একটি শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য উপস্থিতি তৈরি করুন।
  • সরবরাহ, জ্বালানি, উৎপাদন এবং তার বাইরেও নির্দিষ্ট বাজার আকর্ষণ করতে আপনার ডোমেন ব্যবহার করুন।
  • ক্লায়েন্ট, অংশীদার এবং সরবরাহকারীদের এক নজরে আপনার লক্ষ্য বুঝতে সাহায্য করুন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.industries ডোমেইন কী?

.industries ডোমেইন হল একটি পেশাদার শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা শিল্প খাত জুড়ে কর্মরত কোম্পানি, সমিতি এবং উদ্ভাবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি নির্মাতা, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, লজিস্টিক প্রদানকারী এবং B2B পরিষেবা প্ল্যাটফর্মের জন্য আদর্শ।
.industries ডোমেনের মাধ্যমে, আপনার ওয়েবসাইট আরও লক্ষ্যবস্তু, প্রাসঙ্গিক এবং স্মরণীয় হয়ে ওঠে। এটি আপনার বাজারের ভাষা বলে - আপনাকে সংযোগ স্থাপন, প্রতিযোগিতা এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
ব্যবসার জন্য তৈরি একটি ডোমেনের মাধ্যমে একটি সাহসী ছাপ তৈরি করুন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.industries এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.industries
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

