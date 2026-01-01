Construisez votre avenir sur un domaine .industries
Un domaine en .industries ajoute du poids et du professionnalisme à votre marque.
Pourquoi choisir un domaine .industries ?
Donnez à votre entreprise un nom de domaine qui reflète son envergure, son expertise et sa finalité.
- Renforcez votre secteur et associez votre marque à un domaine adapté à la fabrication, à la production ou à l'industrie lourde.
- Développez une présence forte et fiable dans un environnement B2B concurrentiel.
- Utilisez votre domaine pour cibler des marchés spécifiques, de la logistique et de l'énergie à la fabrication et bien plus encore.
- Permettez à vos clients, partenaires et fournisseurs de comprendre votre spécialisation en un coup d'œil.
Qu'est-ce qu'un domaine .industries ?
Un domaine .industries est un domaine professionnel de premier niveau créé pour les entreprises, les associations et les innovateurs du secteur industriel. Il est idéal pour les fabricants, les sociétés d'ingénierie, les prestataires logistiques et les plateformes de services B2B.
Avec un domaine en .industries, votre site web devient plus ciblé, pertinent et mémorable. Il parle le langage de votre marché, vous aidant ainsi à nouer des contacts, à être compétitif et à vous développer.
Faites forte impression avec un nom de domaine conçu pour les entreprises.
Informations de domaine pour .industries
TLD
.industries
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15