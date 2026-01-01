Qu'est-ce qu'un domaine .industries ?

Un domaine .industries est un domaine professionnel de premier niveau créé pour les entreprises, les associations et les innovateurs du secteur industriel. Il est idéal pour les fabricants, les sociétés d'ingénierie, les prestataires logistiques et les plateformes de services B2B.

Avec un domaine en .industries, votre site web devient plus ciblé, pertinent et mémorable. Il parle le langage de votre marché, vous aidant ainsi à nouer des contacts, à être compétitif et à vous développer.

Faites forte impression avec un nom de domaine conçu pour les entreprises.