Qu'est-ce qu'un domaine .haus ?

Un domaine .haus est une alternative élégante aux adresses web traditionnelles pour les professionnels de l'architecture, de l'immobilier ou du design. Dérivé du mot allemand signifiant « maison », il apporte une touche internationale tout en soulignant clairement votre spécialisation dans les maisons, les bâtiments et les espaces de vie.

Que vous mettiez en valeur votre travail de design, vendiez des biens immobiliers ou lanciez une marque de style de vie, .haus vous aide à définir votre présence numérique.