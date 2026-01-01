Que signifie un domaine .lt ?

Si vous envisagez d'étendre votre activité en Lituanie, un nom de domaine local est la meilleure solution.

C’est simple : les consommateurs lituaniens privilégient les sites web en .lt pour leurs achats en ligne. Ce domaine local témoigne de l’importance que le vendeur accorde à sa clientèle lituanienne. Les Lituaniens sauront immédiatement que vous parlez leur langue, que vous pratiquez les prix en euros et que vous acceptez les moyens de paiement locaux.