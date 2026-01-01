L'hébergement web est un service qui rend votre site web accessible sur internet. Il fournit un espace en ligne sécurisé pour stocker les fichiers de votre site : code, images, textes et autres contenus. Vous avez donc besoin d'un plan d'hébergement pour que votre site soit en ligne et accessible à tous.

Les services d'hébergement web les plus populaires, pour un usage personnel comme professionnel, incluent :

Hébergement mutualisé : plusieurs sites web sont hébergés sur un même serveur, et chaque utilisateur dispose d'un certain espace de stockage et de ressources. C'est la solution d'hébergement la plus abordable, idéale pour les débutants et les blogueurs.

plusieurs sites web sont hébergés sur un même serveur, et chaque utilisateur dispose d'un certain espace de stockage et de ressources. C'est la solution d'hébergement la plus abordable, idéale pour les débutants et les blogueurs. Hébergement pour WordPress : il fonctionne de manière similaire à l'hébergement mutualisé. La différence est que l'hébergement infogéré pour WordPress propose de nombreux outils et fonctionnalités pour optimiser votre site WordPress en termes de vitesse et de performances, tout en facilitant sa maintenance.

il fonctionne de manière similaire à l'hébergement mutualisé. La différence est que l'hébergement infogéré pour WordPress propose de nombreux outils et fonctionnalités pour optimiser votre site WordPress en termes de vitesse et de performances, tout en facilitant sa maintenance. Hébergement VPS : ce type d'hébergement web divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles, offrant à chaque utilisateur des ressources dédiées et un accès root complet. Les plans d'hébergement sur serveur privé virtuel (VPS) s'adressent davantage aux utilisateurs expérimentés qui ont besoin de plus de puissance et de contrôle.

ce type d'hébergement web divise un serveur physique en plusieurs machines virtuelles, offrant à chaque utilisateur des ressources dédiées et un accès root complet. Les plans d'hébergement sur serveur privé virtuel (VPS) s'adressent davantage aux utilisateurs expérimentés qui ont besoin de plus de puissance et de contrôle. Hébergement cloud : dans cette configuration, les sites web fonctionnent sur plusieurs serveurs virtuels, ce qui réduit les risques d'indisponibilité et de panne matérielle. Les plans d'hébergement cloud sont l'idéal si vous avez besoin de performances stables et d'une disponibilité élevée, par exemple si vous êtes développeur web freelance avec de nombreux clients.

Chez Hostinger, nous proposons un service d'hébergement web infogéré basé sur la technologie LiteSpeed. Nous prenons en charge tous les aspects techniques de la gestion de votre site web, notamment la maintenance des serveurs, les mises à jour de sécurité, les sauvegardes, et bien plus encore. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activité ou la création de contenu, sans vous soucier des détails techniques. En choisissant le plan Premium, vous bénéficiez d'un pack nom de domaine et hébergement incluant un créateur de sites internet, une installation WordPress en 1 clic, un large espace de stockage NVMe SSD, une bande passante illimitée, et bien plus, le tout à un prix imbattable.

Vous pouvez passer à un plan d'hébergement cloud si vous avez besoin de plus de puissance, ou opter pour un plan VPS lorsque vous êtes prêt(e) à gérer vous-même votre solution d'hébergement.

Vous hésitez encore sur le plan d'hébergement web le plus adapté à vos besoins ? Consultez notre tutoriel sur comment choisir un plan d'hébergement web pour une comparaison détaillée.