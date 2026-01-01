Lancez votre idée dès aujourd'hui

Créez des sites et des applications web entièrement fonctionnels en discutant simplement avec l'IA.
Lancez en 1 clic : sans codage, sans délai.
Aucune carte bancaire requise

Templates préconçus

Tous les projetsSites webApplications
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Décrivez votre idée ou choisissez un template

Décrivez simplement votre idée à l'IA et regardez-la prendre forme. Vous pouvez aussi choisir un template pour commencer plus rapidement.

Modifiez facilement

Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design ou fonctionnalités. Vous pouvez aussi ajuster vous-même les textes et les images dans l'éditeur de contenu.

Publiez votre projet en 1 clic

Publiez votre site web en un clic avec un nom de domaine personnalisé, dès que vous êtes prêt(e).

Partenaire IA tout-en-un

Laissez Horizons s'occuper de tout : code, design, contenu, SEO... Décrivez simplement votre idée et l'IA la concrétisera rapidement et instantanément.

Intégrations

Connectez Stripe et Supabase pour lancer des produits réels et fonctionnels, sans aucune compétence technique requise.

Plus de 80 langues

Horizons fonctionne dans plus de 80 langues. Donnez vie à votre projet avec vos propres mots.

Lancement rapide

Profitez d'un hébergement sécurisé, d'un nom de domaine personnalisé, d'un email professionnel et bien plus encore, le tout au même endroit.

Technologies avancées au service de vos projets

Horizons s'appuie sur les derniers modèles de langage pour créer du code, du contenu et un design de haute qualité.

Support expert

Bénéficiez de l'assistance de nos experts du support client, disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et parlant 8 langues.

Plus de 20 ans d'expérience

Horizons a été créé par Hostinger, une entreprise qui compte plus de 4 millions de clients satisfaits dans le monde.

Profitez de Hostinger Horizons sans limite

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

-30 %
Explorer
CHF  9.29
CHF  6.49 /mois
30 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 77.88 (prix d'origine : CHF 111.48). Renouvellement au prix de CHF 6.49/mois.
Pas de nom de domaine gratuit
1 boîte mail gratuite par site web pendant 1 an

Fonctionnalités du pack Explorer :

Créez 1 site web
Ajoutez différentes fonctionnalités : comptes utilisateurs, connexions, stockage des données
Historique des versions du projet
Projets optimisés SEO
Reconnaissance par les outils IA
Créez des requêtes avec du texte
Support standard
Le plus populaire
-30 %
Starter
CHF  18.59
CHF  12.99 /mois
70 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 155.88 (prix d'origine : CHF 223.08). Renouvellement au prix de CHF 12.99/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
2 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Explorer, plus :

Créez jusqu'à 25 projets
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Vendez des abonnements
Vendez des produits physiques et numériques
Suivez les visiteurs de votre projet grâce aux analyses
Créez des requêtes avec des images ou des notes vocales
Obtenez de l'aide et des conseils via la discussion gratuite
Modifiez vos textes et images sans requêtes supplémentaires
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Collaborez à des projets
-28 %
Hobbyist
CHF  51.99
CHF  37.19 /mois
200 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 446.28 (prix d'origine : CHF 623.88). Renouvellement au prix de CHF 37.19/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Starter, plus :

Créez jusqu'à 50 projets
Éditeur de code
Dupliquez des projets et utilisez-les comme templates
-20 %
Hustler
CHF  92.89
CHF  74.29 /mois
400 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 891.48 (prix d'origine : CHF 1'114.68). Renouvellement au prix de CHF 74.29/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Hobbyist, plus :

Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première
-30 %
Explorer
CHF  9.29
CHF  6.49 /mois
30 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 77.88 (prix d'origine : CHF 111.48). Renouvellement au prix de CHF 6.49/mois.
Pas de nom de domaine gratuit
1 boîte mail gratuite par site web pendant 1 an

Fonctionnalités du pack Explorer :

Créez 1 site web
Ajoutez différentes fonctionnalités : comptes utilisateurs, connexions, stockage des données
Historique des versions du projet
Projets optimisés SEO
Reconnaissance par les outils IA
Créez des requêtes avec du texte
Support standard
Le plus populaire
-30 %
Starter
CHF  18.59
CHF  12.99 /mois
70 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 155.88 (prix d'origine : CHF 223.08). Renouvellement au prix de CHF 12.99/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
2 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Explorer, plus :

Créez jusqu'à 25 projets
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Vendez des abonnements
Vendez des produits physiques et numériques
Suivez les visiteurs de votre projet grâce aux analyses
Créez des requêtes avec des images ou des notes vocales
Obtenez de l'aide et des conseils via la discussion gratuite
Modifiez vos textes et images sans requêtes supplémentaires
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Collaborez à des projets
-28 %
Hobbyist
CHF  51.99
CHF  37.19 /mois
200 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 446.28 (prix d'origine : CHF 623.88). Renouvellement au prix de CHF 37.19/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Starter, plus :

Créez jusqu'à 50 projets
Éditeur de code
Dupliquez des projets et utilisez-les comme templates
-20 %
Hustler
CHF  92.89
CHF  74.29 /mois
400 crédits IA/mois
Obtenez 12 mois pour CHF 891.48 (prix d'origine : CHF 1'114.68). Renouvellement au prix de CHF 74.29/mois.
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
5 boîtes mail gratuites par site web pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Hobbyist, plus :

Accédez aux nouvelles fonctionnalités en avant-première

Adoré par les utilisateurs, recommandé par les experts du secteur

Nous sommes fiers de soutenir les créateurs et les entreprises du monde entier. Voici les avis de certains d'entre eux.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à donner vie à votre idée ?

Aucune carte bancaire requise

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.