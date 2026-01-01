Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA

Avec Hostinger Horizons, le design, le site ou l'application web de vos rêves est à portée de main.
Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA

Comment créer un prototype de site

Avec Horizons, décrivez simplement votre idée et laissez le prototypage IA la concrétiser.
01

Définissez votre idée et vos fonctionnalités clés

Commencez par imaginer le design ou l'idée de vos rêves, son apparence et son fonctionnement.

02

Décrivez votre vision

Ensuite, décrivez votre idée dans Horizons, qu'il s'agisse d'un design, d'une application web, d'un produit ou d'un site web.

03

Créez avec le prototypage IA

Et là, la magie opère ! Vous pouvez tester et modifier votre prototype IA, obtenir des retours et l'améliorer avant sa publication.

Besoin d'idées de prototypage IA ?

Besoin d'idées de prototypage IA ?

Application web de réservations pour restaurant

Permettez à vos clients de parcourir les menus, de réserver une table et de spécifier leurs préférences alimentaires dans la même application.
Outil de suivi du pipeline des ventes

Site d'adhésion

Site professionnel

Outil de validation d'idées d'entreprise

Application de collecte d'avis

Générateur de factures

De l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes

Prototypage IA facile

Transformez votre idée en une application web fonctionnelle, sans coder et en toute simplicité. Horizons crée pour vous le design, les fonctionnalités et le contenu en quelques minutes.

Création à partir d'une description

Décrivez simplement ce dont vous avez besoin et laissez l'IA vous concevoir une application interactive, de la mise en page à la logique. Horizons est disponible dans plus de 80 langues pour que vous puissiez créer en toute simplicité.

Lancement rapide, croissance automatique

Lancez votre site avec tous les outils pour réussir : hébergement, nom de domaine, adresse email professionnelle et intégrations. Aucun outil tiers, aucune attente.

Infrastructure IA fiable

Horizons s'appuie des modèles de langage avancés (LLM) ainsi que sur des outils comme Stripe et Supabase pour offrir des solutions prêtes à être déployées en production.

Prêt(e) à donner vie à votre idée unique ?

FAQ sur le prototypage de designs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre outil de prototypage IA.

Qu'est-ce que le prototypage ?

Ai-je besoin de compétences en design pour créer un prototype ?

Comment un prototype peut-il m'aider à obtenir un financement ou l'approbation d'un client ?

Le design créé est-il unique ?

Comment tester un prototype de site et obtenir des retours ?

Quelle est la différence entre un prototype et un site en ligne ?

Puis-je transformer mon prototype en un vrai site fonctionnel sur Hostinger ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

