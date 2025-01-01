Black Friday: अतिरिक्त महीने मुफ्त पाएं

आपका सपना डिजाइन, वेबसाइट, या वेब ऐप होस्टिंगर होराइजन्स के साथ पहुंच के भीतर है।

AI प्रोटोटाइपिंग के साथ इंटरैक्टिव डिज़ाइन बनाएं

वेबसाइट प्रोटोटाइप कैसे बनाएँ

होराइजन्स के साथ, आपको बस अपने विचार का वर्णन करना होगा, और एआई-संचालित प्रोटोटाइपिंग इसे वास्तविकता बना देगा।
01

अपने विचार और प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करें

अपने सपनों के डिजाइन या विचार की कल्पना करके शुरुआत करें और सोचें कि आप उसे किस प्रकार देखना और काम करना चाहते हैं।

02

अपने दृष्टिकोण का वर्णन करें

फिर, अपने विचार को साकार करने के लिए होराइजन्स में एक विस्तृत प्रॉम्प्ट लिखें, चाहे वह कोई डिज़ाइन, वेब ऐप, उत्पाद या वेबसाइट हो।

03

AI प्रोटोटाइपिंग के साथ बनाएँ

अब जादू होने वाला है! आप अपने AI प्रोटोटाइप का परीक्षण और संपादन कर सकते हैं, लाइव होने से पहले फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और उसे दोहरा सकते हैं।

क्या आपको AI प्रोटोटाइपिंग के कुछ विचारों की आवश्यकता है?

रेस्तरां आरक्षण वेब ऐप

ग्राहकों को एक ही ऐप में मेनू ब्राउज़ करने, टेबल बुक करने और आहार संबंधी प्राथमिकताएं निर्दिष्ट करने की सुविधा दें।
बिक्री पाइपलाइन ट्रैकर

सदस्यता वेबसाइट

व्यावसायिक वेबसाइट

व्यावसायिक विचार सत्यापनकर्ता

फीडबैक कलेक्टर ऐप

इनवॉइस जनरेटर

विचार से लेकर कार्यशील प्रोटोटाइप तक मिनटों में

बिना किसी बाधा के AI प्रोटोटाइपिंग

बिना किसी कोड और झंझट के, अपने आइडिया को एक कार्यशील वेब ऐप में बदलें। Horizons आपके लिए डिज़ाइन, कार्यक्षमता और सामग्री मिनटों में तैयार कर देता है।

बस इसका वर्णन करें, होराइजन्स बाकी का काम संभाल लेगा

लेआउट से लेकर लॉजिक तक, आप अपनी ज़रूरतों का सिर्फ़ वर्णन करके पूरी तरह से इंटरैक्टिव ऐप बना सकते हैं। यह 80 से ज़्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसलिए आप अपने शब्दों में ऐप बना सकते हैं।

क्लिक में लॉन्च करें, ऑटोपायलट पर बढ़ें

होस्टिंग, डोमेन, बिज़नेस ईमेल और इंटीग्रेशन के साथ लाइव हो जाइए – सब कुछ शामिल। कोई थर्ड-पार्टी टूल नहीं, कोई देरी नहीं।

विश्वसनीय AI अवसंरचना पर निर्मित

होराइजन्स उत्पादन-तैयार अनुभव तेजी से प्रदान करने के लिए अग्रणी एलएलएम और स्ट्राइप और सुपाबेस जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।

डिज़ाइन प्रोटोटाइप संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे AI प्रोटोटाइपिंग टूल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।

प्रोटोटाइपिंग क्या है?

क्या प्रोटोटाइप बनाने के लिए मुझे डिज़ाइन कौशल की आवश्यकता है?

एक प्रोटोटाइप मुझे फंडिंग या ग्राहक अनुमोदन प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है?

क्या उत्पन्न डिज़ाइन अद्वितीय है?

मैं वेबसाइट प्रोटोटाइप का परीक्षण कैसे करूं और फीडबैक कैसे प्राप्त करूं?

प्रोटोटाइप और लाइव वेबसाइट के बीच क्या अंतर है?

क्या मैं अपने प्रोटोटाइप को होस्टिंगर पर एक वास्तविक, लाइव वेबसाइट में बदल सकता हूं?