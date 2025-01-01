एक प्रोटोटाइप एक ड्राफ्ट की तरह होता है। यह देखने और महसूस करने में असली लगता है, लेकिन इसमें पूरी कार्यक्षमता शामिल नहीं हो सकती। एक लाइव वेबसाइट पूरी तरह से काम करती है, काम करती है और सभी ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होती है।