AI प्रोटोटाइपिंग के साथ इंटरैक्टिव डिज़ाइन बनाएं
आपका सपना डिजाइन, वेबसाइट, या वेब ऐप होस्टिंगर होराइजन्स के साथ पहुंच के भीतर है।
वेबसाइट प्रोटोटाइप कैसे बनाएँ
अपने विचार और प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करें
अपने सपनों के डिजाइन या विचार की कल्पना करके शुरुआत करें और सोचें कि आप उसे किस प्रकार देखना और काम करना चाहते हैं।
अपने दृष्टिकोण का वर्णन करें
फिर, अपने विचार को साकार करने के लिए होराइजन्स में एक विस्तृत प्रॉम्प्ट लिखें, चाहे वह कोई डिज़ाइन, वेब ऐप, उत्पाद या वेबसाइट हो।
AI प्रोटोटाइपिंग के साथ बनाएँ
अब जादू होने वाला है! आप अपने AI प्रोटोटाइप का परीक्षण और संपादन कर सकते हैं, लाइव होने से पहले फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और उसे दोहरा सकते हैं।
क्या आपको AI प्रोटोटाइपिंग के कुछ विचारों की आवश्यकता है?
रेस्तरां आरक्षण वेब ऐप
बिक्री पाइपलाइन ट्रैकर
सदस्यता वेबसाइट
व्यावसायिक वेबसाइट
व्यावसायिक विचार सत्यापनकर्ता
फीडबैक कलेक्टर ऐप
इनवॉइस जनरेटर
विचार से लेकर कार्यशील प्रोटोटाइप तक मिनटों में
बिना किसी बाधा के AI प्रोटोटाइपिंग
बिना किसी कोड और झंझट के, अपने आइडिया को एक कार्यशील वेब ऐप में बदलें। Horizons आपके लिए डिज़ाइन, कार्यक्षमता और सामग्री मिनटों में तैयार कर देता है।
बस इसका वर्णन करें, होराइजन्स बाकी का काम संभाल लेगा
लेआउट से लेकर लॉजिक तक, आप अपनी ज़रूरतों का सिर्फ़ वर्णन करके पूरी तरह से इंटरैक्टिव ऐप बना सकते हैं। यह 80 से ज़्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, इसलिए आप अपने शब्दों में ऐप बना सकते हैं।
क्लिक में लॉन्च करें, ऑटोपायलट पर बढ़ें
होस्टिंग, डोमेन, बिज़नेस ईमेल और इंटीग्रेशन के साथ लाइव हो जाइए – सब कुछ शामिल। कोई थर्ड-पार्टी टूल नहीं, कोई देरी नहीं।
विश्वसनीय AI अवसंरचना पर निर्मित
होराइजन्स उत्पादन-तैयार अनुभव तेजी से प्रदान करने के लिए अग्रणी एलएलएम और स्ट्राइप और सुपाबेस जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।