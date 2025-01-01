आपका प्रोजेक्ट, खोज इंजन और AI के लिए अनुकूलित

होस्टिंगर होराइजन्स स्वचालित रूप से आपकी साइटों को खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित करने और चैटजीपीटी, जेमिनी और मेटा एआई जैसे एआई उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक सभी चीजें उत्पन्न करता है।

दृश्यता के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित

एक बार जब आपकी नो-कोड साइट कस्टम डोमेन पर लाइव हो जाती है, तो sitemap.xml, robots.txt, और llms.txt जैसी प्रमुख SEO और AI दृश्यता फ़ाइलें अपने आप बन जाती हैं। इससे सर्च इंजन और AI टूल्स को आपकी सामग्री समझने में मदद मिलती है—किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं।
SEO और AI खोज के लिए स्मार्ट प्रकाशन

AI खोज प्लेटफ़ॉर्म

ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity और Meta AI जैसे सहायक उपकरण आपकी साइट को समझने में मदद करते हैं। स्वचालित रूप से जेनरेट की गई LLMs.txt के साथ, AI सिस्टम को ठीक-ठीक पता होता है कि कहाँ देखना है, जिससे प्रतिक्रियाओं और सारांशों में आपकी अनुशंसा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है।

सर्वोत्तम SEO अभ्यास

शून्य सेटअप, अधिकतम परिणाम

AI SEO में नए हैं? मिनटों में देखें और सीखें

ये लघु वीडियो बताते हैं कि जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (GEO) का क्या अर्थ है और अपनी सामग्री को कैसे दृश्यमान बनाए रखें।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ता क्या कह रहे हैं

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग विकास को 45% तक कम कर देती है, होस्टिंगर होराइजन्स जैसे उपकरण प्राकृतिक भाषा को हफ़्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने में प्रवेश की बाधा नाटकीय रूप से कम हो जाती है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला और मुझे कहना होगा कि मैं इससे प्रभावित हुआ।

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

होस्टिंगर होराइजन्स मिलियन डॉलर के ऐप्स बनाने के लिए सबसे कुशल वाइब कोड टूल हो सकता है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

होस्टिंगर होराइजन्स एमवीपी बनाने और सभी में जाने से पहले विचारों का परीक्षण करने का एक नया और अभिनव तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है! बस कमाल है - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
सामग्री निर्माता

होस्टिंगर होराइजन्स एक ऐसा उपकरण है जिसके साथ आप अपने किसी विचार को मूर्त रूप दे सकते हैं - आपको बस उसे समझाने की जरूरत है, और यह काम कर जाता है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वह मुझे बहुत पसंद है! नए AI अपडेट के साथ बातचीत करना वाकई मजेदार रहा है। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मैं बहुत से अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर रहा है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि होस्टिंगर ने होराइजन्स को कैसे खींच लिया... यह पागलपन है कि यह कितनी तेजी से किसी को भी फ्रंट और बैक एंड तैनात करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको नहीं बता सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी किसी दिन की सूची में कब से इंतज़ार कर रहा था जब तक कि आप लोगों ने होराइजन्स एआई नहीं बना लिया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता। 0 और यह वहाँ है। साथियों की मदद करने का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

होस्टिंगर होराइजन्स वास्तव में बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर मेरे ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था - मैंने कहा, 'वाह!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप बना सकते हैं। वाकई बहुत बढ़िया चीज़ है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons को आजमाया और यह गेम-चेंजर है! यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट और ऐप बनाता है - आपके लिए डिज़ाइन, कोड और लिखता है। आजमाने लायक।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह ऐसा है जैसे कोई शीर्ष स्तरीय वेब डेवलपर/सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी कल्पना के अनुसार कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है - यह इससे कहीं ज़्यादा है।

क्या आप अपने अनूठे प्रोजेक्ट विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं?

