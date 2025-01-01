Ditt projekt, optimerat för sökmotorer och AI

Hostinger Horizons genererar automatiskt allt som behövs för att dina webbplatser ska indexeras av sökmotorer och bättre förstås av AI-verktyg som ChatGPT, Gemini och Meta AI.

Automatiskt optimerad för synlighet

När din webbplats utan kod publiceras på en anpassad domän skapas viktiga SEO- och AI-synlighetsfiler som sitemap.xml, robots.txt och llms.txt automatiskt. Detta hjälper sökmotorer och AI-verktyg att förstå ditt innehåll – ingen installation behövs.
Alltid inkluderat

Smart publicering för SEO och AI-upptäckt

AI-sökplattform

Hjälp verktyg som ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity och Meta AI att förstå din webbplats. Med LLMs.txt genererad automatiskt vet AI-system exakt var de ska leta, vilket förbättrar dina chanser att bli rekommenderad i svar och sammanfattningar.

Bästa SEO-metoder

Noll installation, maximala resultat

Nybörjare inom AI SEO? Titta och lär dig på några minuter

Dessa korta videor förklarar vad Generativ motoroptimering (GEO) innebär och hur du håller ditt innehåll synligt.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Inträdesbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
@Martinko

Jag hade nyligen chansen att testa det nya AI-appbyggarverktyget @Hostinger Horizons och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga miljontals dollar-appar.

Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan man satsar allt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!

Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger Horizons är ett verktyg med vilket du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den, och det fungerar.

techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur det går med @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.

RameshR
@rezmeram

Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst driftsätta både front- och backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Grundare

Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp – jag tänkte "Wow!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coola grejer!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag testade Hostinger Horizons och det är banbrytande! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter — designar, kodar och skriver åt dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga riktigt bra saker med Hostinger Horizons. Det är till skillnad från en vanlig hemsidebyggare – det är mer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

