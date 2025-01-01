Ditt projekt, optimerat för sökmotorer och AI
Hostinger Horizons genererar automatiskt allt som behövs för att dina webbplatser ska indexeras av sökmotorer och bättre förstås av AI-verktyg som ChatGPT, Gemini och Meta AI.
Smart publicering för SEO och AI-upptäckt
AI-sökplattform
Bästa SEO-metoder
Noll installation, maximala resultat
Nybörjare inom AI SEO? Titta och lär dig på några minuter
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Inträdesbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag hade nyligen chansen att testa det nya AI-appbyggarverktyget @Hostinger Horizons och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga miljontals dollar-appar.
Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan man satsar allt.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!
Hostinger Horizons är ett verktyg med vilket du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den, och det fungerar.
Älskar hur det går med @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.
Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst driftsätta både front- och backend.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp – jag tänkte "Wow!"
Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coola grejer!
Jag testade Hostinger Horizons och det är banbrytande! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter — designar, kodar och skriver åt dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga riktigt bra saker med Hostinger Horizons. Det är till skillnad från en vanlig hemsidebyggare – det är mer.