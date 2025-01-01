Börja med att se till att ditt projekt är klart att delas. Definiera dess syfte, samla in nödvändig data och integrera AI-funktioner som chatbots eller rekommendationssystem. Du behöver också ett domännamn och webbhotell så att folk kan komma åt ditt projekt online.

Hostinger Horizons tar hand om allt detta åt dig. Som en chattbaserad plattform utan kod kan du bara beskriva på ett naturligt språk vad du vill att ditt projekt ska göra, så kommer verktyget att förverkliga det. Det tillhandahåller allt du behöver – från API-stöd och inbyggd Supabase-anslutning till domän- och webbhotellshantering, allt inom samma plattform. Bygg och förfina ditt projekt genom att konversera i chatten, och när du är redo publicerar du det bara med ett klick. Ingen komplicerad installation eller tekniska färdigheter krävs – bara din idé.