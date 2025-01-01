Black Friday: Få extra månader gratis

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Hittar du inte mallen du behöver? Beskriv den bara, så skapar AI den åt dig.

Viktiga saker att komma ihåg när du bygger ditt AI-projekt

AI är inte längre bara för experter. Oavsett om du är nybörjare eller redo att fördjupa dig kommer dessa viktiga funktioner i AI-driven utveckling att vägleda dig från idé till komplett projekt. Med Hostinger Horizons är allt möjligt – inget team krävs, bara du.

Definiera ditt projektmål

Börja med en tydlig vision om problemet du vill lösa. Med Hostinger Horizons kan du förvandla den visionen till handling med hjälp av färdiga mallar som vägleder dina nästa steg.

Använd en tillgänglig plattform utan kod

Slipp huvudvärk på grund av kod. Hostinger Horizons gör det enkelt att förverkliga dina idéer med sitt intuitiva chattgränssnitt, så att du kan fokusera på din vision, inte tekniken.

Designa fantastiska gränssnitt snabbt

Ditt projekt ska se lika bra ut som det fungerar. Med Hostinger Horizons kan du snabbt bygga snygga, professionella gränssnitt utan att behöva vara designer.

Lägg till AI-funktioner – gör din app smartare

Med Hostinger Horizons kan du integrera AI-element som chatbots, bildigenkänning eller rekommendationer med några enkla klick, vilket förvandlar din app till ett dynamiskt onlineverktyg.

Testa och förbättra ditt projekt i realtid

När din app är live vill du se hur den presterar. Hostinger Horizons gör testning snabb och enkel och säkerställer att den fungerar exakt som du föreställde dig.

Lansera, dela och börja skala

När du är redo att visa upp ditt arbete låter Hostinger Horizons dig publicera din app med bara ett klick. Ingen komplicerad installation, inget krångel – bara en smidig lansering.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Startbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
@Martinko

Jag hade nyligen chansen att testa den nya AI app buildern @Hostinger Horizons och jag blev faktiskt imponerad. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga succé-appar.

Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:s (minsta livskraftiga produkt) och testa idéer innan man satsar allt.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro dina ögon hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!

Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger Horizons är ett verktyg som du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den så fungerar det.

techmano
@nice_gamin60974

Älskar utvecklingen av @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.

RameshR
@rezmeram

Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt vem som helst skapa både front- och backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Grundare

Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp, jag tänkte bara "Wow!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coolt!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag testade Hostinger Horizons och det är galet! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter genom att designa, koda och skriva. Värt att prova.

Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga riktigt fina saker med Hostinger Horizons. Det är mer än en vanlig website builder.

