Viktiga saker att komma ihåg när du bygger ditt AI-projekt
Definiera ditt projektmål
Börja med en tydlig vision om problemet du vill lösa. Med Hostinger Horizons kan du förvandla den visionen till handling med hjälp av färdiga mallar som vägleder dina nästa steg.
Använd en tillgänglig plattform utan kod
Slipp huvudvärk på grund av kod. Hostinger Horizons gör det enkelt att förverkliga dina idéer med sitt intuitiva chattgränssnitt, så att du kan fokusera på din vision, inte tekniken.
Designa fantastiska gränssnitt snabbt
Ditt projekt ska se lika bra ut som det fungerar. Med Hostinger Horizons kan du snabbt bygga snygga, professionella gränssnitt utan att behöva vara designer.
Lägg till AI-funktioner – gör din app smartare
Med Hostinger Horizons kan du integrera AI-element som chatbots, bildigenkänning eller rekommendationer med några enkla klick, vilket förvandlar din app till ett dynamiskt onlineverktyg.
Testa och förbättra ditt projekt i realtid
När din app är live vill du se hur den presterar. Hostinger Horizons gör testning snabb och enkel och säkerställer att den fungerar exakt som du föreställde dig.
Lansera, dela och börja skala
När du är redo att visa upp ditt arbete låter Hostinger Horizons dig publicera din app med bara ett klick. Ingen komplicerad installation, inget krångel – bara en smidig lansering.
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Startbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag hade nyligen chansen att testa den nya AI app buildern @Hostinger Horizons och jag blev faktiskt imponerad. 😎
Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga succé-appar.
Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:s (minsta livskraftiga produkt) och testa idéer innan man satsar allt.
Du kommer inte att tro dina ögon hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!
Hostinger Horizons är ett verktyg som du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den så fungerar det.
Älskar utvecklingen av @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.
Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt vem som helst skapa både front- och backend.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp, jag tänkte bara "Wow!"
Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coolt!
Jag testade Hostinger Horizons och det är galet! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter genom att designa, koda och skriva. Värt att prova.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga riktigt fina saker med Hostinger Horizons. Det är mer än en vanlig website builder.