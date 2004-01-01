まずは、プロジェクトを公開できる状態に整えることから始めましょう。その後、目的を明確にし、必要なデータを集め、チャットボットやレコメンドシステムなどのAI機能を組み込みます。また、プロジェクトをオンライン上で公開するためには、ドメイン名とレンタルサーバーも必要となるため、用意しましょう。

Hostinger Horizonsの場合、これらすべてを1ヶ所で行えます。チャットベースのノーコードプラットフォームなので、プロジェクトで実現したいことを日常的な言葉で伝えるだけで、ツールが自動で構築してくれます。APIサポートやSupabase連携、ドメイン管理、ホスティング管理まで、必要な機能がすべて揃っているため、面倒な設定や専門知識は不要です。チャットで会話しながらプロジェクトを作成・改善し、完成したらワンクリックで公開が可能。必要となるのはアイデアだけです。