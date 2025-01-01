Black Friday: Ganhe meses extras grátis

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Não encontrou o modelo que precisa? Basta descrevê-lo e a IA o criará para você.

Principais pontos a serem lembrados ao construir seu projeto de IA

A IA não é mais exclusiva para especialistas. Seja você um iniciante ou alguém que deseja se aprofundar, esses aspectos principais do desenvolvimento com IA irão guiá-lo da ideia ao projeto prático. Com a Hostinger Horizons, tudo é possível – sem precisar de uma equipe, só você.

Defina o objetivo do seu projeto

Comece com uma visão clara do problema que você deseja resolver. Com a Hostinger Horizons, transforme essa visão em ação usando modelos prontos que guiam seus próximos passos.

Use uma plataforma sem código fácil de usar

Acabe com as dificuldades de programação. A Hostinger Horizons facilita a execução das suas ideias com uma interface de bate-papo intuitiva, permitindo que você se concentre na sua visão, não na parte técnica.

Crie interfaces incríveis de forma rápida

Seu projeto precisa ter uma aparência tão boa quanto sua funcionalidade. Com a Hostinger Horizons, você pode criar interfaces elegantes e profissionais rapidamente, sem precisar ser um designer.

Adicione recursos de IA – torne seu aplicativo mais inteligente

A Hostinger Horizons permite que você integre elementos de IA como chatbots, reconhecimento de imagem ou recomendações com apenas alguns cliques, transformando seu aplicativo em uma ferramenta online dinâmica.

Teste e aprimore seu projeto em tempo real

Quando seu aplicativo estiver no ar, você vai querer acompanhar o desempenho dele. A Hostinger Horizons torna os testes rápidos e simples, para garantir que tudo esteja perfeito.

Publique, compartilhe e comece a crescer

Ao finalizar seu projeto, basta um clique na Hostinger Horizons para publicar seu aplicativo. Sem configurações difíceis, apenas um lançamento sem estresse.

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!

Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.

techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.

Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!

Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Pronto para transformar sua ideia de projeto de IA em realidade?

Perguntas frequentes (FAQ) sobre ideias de projetos de IA

Aqui estão as respostas para algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre sites de IA, desde o início até a monetização e muito mais.

