Principais pontos a serem lembrados ao construir seu projeto de IA
Defina o objetivo do seu projeto
Comece com uma visão clara do problema que você deseja resolver. Com a Hostinger Horizons, transforme essa visão em ação usando modelos prontos que guiam seus próximos passos.
Use uma plataforma sem código fácil de usar
Acabe com as dificuldades de programação. A Hostinger Horizons facilita a execução das suas ideias com uma interface de bate-papo intuitiva, permitindo que você se concentre na sua visão, não na parte técnica.
Crie interfaces incríveis de forma rápida
Seu projeto precisa ter uma aparência tão boa quanto sua funcionalidade. Com a Hostinger Horizons, você pode criar interfaces elegantes e profissionais rapidamente, sem precisar ser um designer.
Adicione recursos de IA – torne seu aplicativo mais inteligente
A Hostinger Horizons permite que você integre elementos de IA como chatbots, reconhecimento de imagem ou recomendações com apenas alguns cliques, transformando seu aplicativo em uma ferramenta online dinâmica.
Teste e aprimore seu projeto em tempo real
Quando seu aplicativo estiver no ar, você vai querer acompanhar o desempenho dele. A Hostinger Horizons torna os testes rápidos e simples, para garantir que tudo esteja perfeito.
Publique, compartilhe e comece a crescer
Ao finalizar seu projeto, basta um clique na Hostinger Horizons para publicar seu aplicativo. Sem configurações difíceis, apenas um lançamento sem estresse.
O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons
O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos, a Horizons IA da @Hostinger, e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
A Hostinger Horizons é uma nova e inovadora maneira de criar MVPs e testar ideias antes de investir.
Fiquei impressionado com a facilidade de criar tudo o que preciso para meu site e para meus clientes usando a IA Horizons da Hostinger. É simplesmente fantástica — vale a pena conferir!
Com a Hostinger Horizons, você transforma aquela ideia que teve em realidade — é só explicar o que quer, e a ferramenta faz acontecer.
Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que qualquer pessoa consegue implementar um front e um back end.
Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástica! Em poucos minutos, consegui criar sites e apps incríveis sem precisar programar — a IA cuida do design, do código e até do conteúdo. Vale muito a pena testar!
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.