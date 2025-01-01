Comece garantindo que seu projeto esteja pronto para ser compartilhado. Defina seu propósito, reúna os dados necessários e integre recursos de IA como chatbots ou sistemas de recomendação. Você também precisará de um domínio e hospedagem para que as pessoas possam acessar seu projeto online.

A Hostinger Horizons cuida de tudo isso para você. Como uma plataforma sem código baseada em chat, você pode apenas descrever, em linguagem natural, o que deseja que seu projeto faça, e a ferramenta fará acontecer. Ela fornece tudo o que você precisa – desde suporte à API e conexão integrada com o Supabase até gerenciamento de domínio e hospedagem, tudo na mesma plataforma. Construa e refine seu projeto conversando no chat e, quando estiver pronto, publique-o com um clique. Não é necessário configuração complexa ou habilidades técnicas – apenas a sua ideia.