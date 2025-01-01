Assuma o controle com a edição de código

Vá além dos prompts. Com acesso total ao código do seu projeto, você pode ajustar e desenvolver conforme suas necessidades – tudo dentro do Hostinger Horizons.

Não precisa de cartão de crédito.

Prompt para resultado, com código sob demanda

A IA te dá uma vantagem inicial. Mas quando você quer personalizar ou depurar, a edição de código permite que você assuma o controle. Abra qualquer arquivo, faça alterações precisas e veja os resultados instantaneamente na pré-visualização.

Seja refinando a saída da IA, injetando lógica personalizada ou dividindo componentes para maior clareza, você tem controle total do início ao fim.

Prompt para resultado, com código sob demanda
EDIÇÃO PRÁTICA

Mais poder para fazer do seu jeito

Ajuste o código como desejar

Identificou algo estranho ou ausente na saída da IA? Ajuste o código diretamente para obter exatamente o que você precisa — mais rápido do que explicar em prompts.

Injete sua própria lógica

Depure e teste em tempo real

Mantenha o fluxo

O que os usuários estão dizendo sobre a Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Pronto para transformar sua ideia única de projeto em realidade?

Não precisa de cartão de crédito.