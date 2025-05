Tanto nossos planos de servidor VPS quanto de hospedagem cloud são adequados para sites com grande consumo de recursos que exigem alta disponibilidade, velocidade máxima e segurança.

A principal diferença está no gerenciamento. Como oferecemos serviços de hospedagem cloud gerenciada, cuidamos da segurança do seu servidor. Além do suporte ao cliente 24 horas, nossa hospedagem cloud vem com vários recursos, como atualizações automáticas do WordPress. No entanto, você não terá a opção de ajustar as configurações do servidor.

Por outro lado, você terá controle total sobre o seu VPS. Isso significa que você pode instalar qualquer sistema operacional e software adicional, além de configurar as definições. Mas atenção, é necessário ter conhecimento técnico para gerenciar o servidor.