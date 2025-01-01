servidor VPS ASP.NET

O ASP.NET é um framework de código aberto para aplicações web criado pela Microsoft, que permite que desenvolvedores .NET criem sites dinâmicos, aplicativos e serviços web em diferentes plataformas, usando linguagens como C# e Visual Basic.

Na hospedagem ASP.NET, o servidor virtual é configurado especialmente para dar suporte a sites e aplicativos desenvolvidos com o ASP.NET Core.

Por exemplo, os planos de VPS da Hostinger permitem instalar o Ubuntu 22.04 64 bits com ASP.NET com apenas um clique e gerenciar vários aplicativos ASP.NET Core em um só lugar.