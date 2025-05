O nome do seu domínio é como o endereço da sua casa, enquanto a hospedagem é a estrutura física, a própria casa em si. O domínio ajuda as pessoas a encontrar seu site, e a hospedagem é o espaço virtual onde os dados dele ficam armazenados. Para colocar um site no ar, você vai precisar contratar tanto um domínio quanto um serviço de hospedagem, garantindo que os visitantes encontrem seu site na internet com facilidade.

Embora tecnicamente seja possível ter um sem o outro, eles funcionam muito melhor juntos. Por isso, muitas empresas de hospedagem também oferecem registro de domínios, e muitos registradores oferecem serviços de hospedagem.

Quer saber mais? Confira nosso guia completo sobre as diferenças entre domínios e hospedagem.