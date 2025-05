Para o Google, todas as extensões de domínio têm o mesmo peso para SEO. Isso quer dizer que não há diferença entre elas para o melhor ranqueamento SEO, sejam elas .com, .blog ou .xyz. Portanto, o domínio .blog não vai ajudar a ranquear melhor o seu site. Caso queira que seu blog apareça nas primeiras posições de resultados do Google, é preciso melhorar o seu SEO, como a qualidade do site, a autoridade e os links usados. O que um domínio blog faz pelo seu site é ajudar os usuários a encontrem seu blog nos resultados de pesquisas.