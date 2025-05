Por que registrar domínio .site?

As pessoas escolhem os domínios .site por diversas razões. Uma delas é a facilidade de encontrar o domínio que desejam disponível na extensão .site por ser relativamente nova em comparação com os domínios .com ou .org, que costumam ser registrados mais rápido.

Além disso, o domínio .site tem relevância para todos os negócios e não vai comprometer a integridade da sua marca, pois ele tem uma definição universal: um site puro e simples.