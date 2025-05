Por que registrar domínio .nl?

O domínio .nl tem relação direta com a Holanda, ele é a abreviação do nome do país em holandês, Nederlands. Usar essa extensão permite que os cidadãos holandeses saibam que seu site está inserido no mercado local ou produz conteúdo na língua holandesa.

Tudo isso torna este ccTLD uma ótima opção para negócios com atividades ou sediados na Holanda. Lojas que vendem produtos holandeses também podem usar este domínio. Pesquisas apontam que até 80% dos internautas holandeses preferem comprar produtos de lojas online com a extensão .nl, portanto, você pode vender muito mais com esse TLD.

Esse domínio também é perfeito para sites que oferecem conteúdo para falantes nativos da língua holandesa. Então se você tem um blog e produz conteúdo escrito ou localizado em holandês, ter uma extensão de domínio .nl vai te ajudar a conquistar leitores fiéis.