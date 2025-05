Aproveite o domínio .shop para aumentar as vendas

A extensão de domínio .shop é uma escolha excelente para quem quer começar a vender na internet. Tanto para lojas virtuais grandes quanto para pequenos empreendimentos, o domínio .shop mostra já à primeira vista qual o propósito do seu site: vender produtos.

Embora seja muito utilizado para lojas virtuais, os domínios .shop também funcionam muito bem para lojas presenciais que querem usar a internet para ganhar mais visibilidade. Seja qual for o ramo do seu negócio, os domínios .shop podem atrair mais clientes e aumentar o sucesso do sue negócio.