Miks valida .shop domeen?

.shop domeenilaiend on suurepärane alternatiiv levinumale .com variandile. See on uus domeenilaiend, mis sobib eriti hästi veebikaubandusega tegelevatele lehtedele.

Lisaks saab .shop domeeni kasutada juba olemasoleva veebilehe laiendusena. Ükskõik milline leht sul on, saad registreerida oma olemasoleva domeeninime .shop laiendusena ning luua oma brändile e-poe.