.org kogukond on lai ja kuigi konkreetses riigis või piirkonnas võidakse kasutada ka teisi domeene, kasutavad .org domeeni peamiselt erinevate riikide mittetulundusühingud. See tippdomeen sobib suurepäraselt neile, kes soovivad luua sidet sarnaselt mõtlevate inimestega, et teha ühiselt suuri tegusid. Näited:

heategevusorganisatsioonid ja korjandused,

humanitaarabi programmid,

kultuuri- ja usuorganisatsioonid

Kui sul on ettevõte, võid kasutada .org aadressi oma ettevõtte sihtasutuse sihtlehe jaoks. See annab klientidele teada, et sa ei soovi neile lihtsalt tooteid turundada.