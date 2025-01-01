أحدِث تأثيرك مع دومين org.

E£  689.00وفِّر 99%
E£  0.52 /السنة الأولى

سجل امتداد org. لموقع مؤسستك الإلكتروني اليوم.

.org
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
تحقق من امتدادات الدومينات الأخرى

احصل على دومين org. مجاني مع اشتراك استضافة المواقع Premium لمدة 12 شهرًا.

Free .org domain

دومين org. يجمع الناس معًا

يعد org.، باعتباره أحد دومينات المستوى الأعلى الأصلية، أحد أكثر امتدادات الدومينات شهرة في العالم. وهو مرتبط عادة بالمنظمات غير الربحية التي تخدم المصلحة العامة - من المنظمات الخيرية والمنظمات الاجتماعية إلى مشاريع خدمة المجتمع.
.org domain

لماذا يجب أن تختار دومين org.؟

مهما كانت المنظمة التي تديرها، فإن دومين المستوى الأعلى org. مثالي لزيادة الوعي بالقضايا المهمة حول العالم. بشرائك لهذا الدومين، فإنك تشير إلى أن موقعك رائد في النزاهة والتغيير الإيجابي عبر الإنترنت.
.org domain

