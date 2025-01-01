امتداد store. هو دومين من المستوى الأعلى (TLD) يوضح الغرض من موقعك الإلكتروني على الفور. وهو خيار رائع للشركات سواء منها الكبيرة أو الصغيرة، والتي ترغب في دخول عالم التجارة الإلكترونية، بغض النظر عما إذا كان لديها موقع إلكتروني أم لا.

لذا، سواء كنت تتطلع إلى توسيع موقعك الحالي عن طريق إضافة صفحة متجر، أو إنشاء موقع إلكتروني جديد لعملك الجديد عبر الإنترنت، فإن استعمال دومين المستوى الأعلى store. هو طريقة رائعة لإخبار الأشخاص أنك هنا لبيع المنتجات أو الخدمات التي يبحثون عنها.