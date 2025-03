De .store-extensie is een topleveldomein (TLD) dat onmiddellijk het doel laat zien van je website. Het is een geweldige keuze voor zowel grote als kleine bedrijven die de e-commercewereld willen betreden, ongeacht of ze al een website hebben of niet.

Dus of je nu je huidige site wilt uitbreiden met een winkelpagina, of een website wilt maken voor je nieuwe online bedrijf, een .store-TLD is een geweldige manier om potentiële klanten te vertellen dat ze bij jou producten of diensten kunnen kopen.