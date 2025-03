Het migreren van een domein naar Hostinger is eenvoudig. Zorg er allereerst voor dat:

De domeinnaam 60 dagen of langer geleden is geregistreerd of voor het laatst is gemigreerd.

De domeinnaam actief is of zich in de respijtperiode bevindt. Verlopen domeinnamen waarvoor de inwisselingsperiode is verstreken, kunnen niet worden overgedragen.

Je hebt toegang tot de EPP/Auth code van je domein via je huidige registrar.

Je hebt de privacybescherming van je domein uitgeschakeld.

Je hebt de vergrendeling voor de domeinoverdracht verwijderd.

Ga vervolgens naar onze pagina voor domeinverhuizing en voer de domeinnaam in die je naar Hostinger wilt migreren. Rond de aankoop af via een van de beschikbare betaalmogelijkheden. Voer ten slotte de EPP/Auth-code in het controlepaneel in en bevestig de migratie via e-mail.