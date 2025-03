Zowel .co als .com zijn geloofwaardig en vooral populair onder bedrijven. .com wordt op grotere schaal gebruikt (het heeft meer dan 230 miljoen registraties) en bestaat langer dan .co. Hoewel de meeste internetgebruikers wellicht meer bekend zijn met .com, is het vinden van een geschikte domeinnaam met deze extensie een uitdaging.

De .com-markt is oververzadigd, maar een onvergetelijk .co-domein is makkelijk te vinden. Bovendien kun je met een .co-domein uitstekende domeinhacks maken, zoals dis.co en ta.co.