Początkowo domena .co przypisana była wyłącznie do Kolumbii, jednak dziś każdy, bez żadnych ograniczeń, może to rozszerzenie zarejestrować. Przeglądarka Google traktuje domenę .co jako generyczną domenę najwyższego poziomu.

Jest to idealna nazwa dla przedsiębiorców, jak i twórców rozwijających swoje innowacyjne pomysły online. Rozszerzenie .co oferuje nieograniczone możliwości dla każdego, kto lubi podejmować ryzyko i stawia na realizację pomysłów.

Jest to świetna alternatywa dla innych popularnych domen, którą możesz wykorzystać również jako hak domenowy. Ciekawym przykładam może być pomysł założyciela WordPressa, Matthew Mullenwega, którego blog korzysta z nazwy mar.co, nawiązując do adresu URL jego domeny ma.tt. Również Twitter korzysta z t.co jako skróconego linku do platformy