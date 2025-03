Rejestracja domeny .ai jest droższa niż najbardziej popularne nazwy, takie jak .com czy .online. W Hostinger jednak oferujemy bardzo atrakcyjne ceny.

Jako akredytowany przez ICANN rejestrator, oferujemy domenę .ai w cenie 392,99 zł/rok — opłaty za rejestrację i odnowienie są takie same.

Biorąc pod uwagę, iż rozszerzenie .ai traktowane jest jako nazwa premium, jest to zdecydowanie tańsza opcja niż domena .com. Na przykład cars.ai dostępna jest w cenie 250 tysięcy dolarów, podczas gdy cena za nazwę cars.com wynosi aż 872 miliony dolarów! Jest to najdroższa domena, jaka kiedykolwiek została sprzedana.