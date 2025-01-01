Чому домен .ai?

Доменні імена .ai часто обирають для підприємств і стартапів, які використовують технології штучного інтелекту. Це тому, що штучний інтелект (ШІ, або англ. AI) – невіддільна частина будь-якої галузі, від автоматичних рекомендацій на сайтах електронної комерції до розумного фермерства. Переконані, що в майбутньому ШІ лише вдосконалюватиметься.

Якщо у вас є стартап, який працює зі штучним інтелектом або ви просто цікавитеся розвитком ШІ, сміливо реєструйте домен верхнього рівня .ai. Ця доменна зона якнайкраще підійде, щоб продемонструвати ваші інноваційні та футуристичні ідеї.

Оскільки .ai порівняно нова доменна зона, у ній легше знайти вільні домени. До речі, вам не обов’язково мешкати в Ангільї, щоб зареєструвати доменне ім'я .ai.